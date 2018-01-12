İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Faruk ve Süreyya'nın aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin, 32. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin sona eren 32. bölümü sonrasında izleyiciler "İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm fragmanı" aramasını internette yapmaya başladı. Peki İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
İSTANBULLU GELİN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Özge Borak, Fırat Tanış ve Güven Murat gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin, 32. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Yayınlanan 32. bölüm sonrasında bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 33. yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, "İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı" ve "İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.
İstanbullu Gelin'in 33. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere 33. bölüm hakkında ipuçları verilecek ve akıldaki soru işaretlerinin bir kısmı giderilecek.
İSTANBULLU GELİN 32. BÖLÜM
Yaşanan son olay konakta beklenmedik bir ittifak kurulmasına sebep olur. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler.
Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.
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