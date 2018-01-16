İstanbullu Gelin, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Fırat Tanış, Özge Borak, Neslihan Yeldan, Hakan Altıner, Muharrem Türkseven, Ahmet Sabri Özmener, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek gibi isimlerin paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi 32. son bölümü ile ekranlardaydı. Son bölümün ardından izleyiciler tarafından heyecanla beklenen 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki,İstanbullu Gelin 33. yeni bölümde neler olacak? İşte, İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin dizisi 33. yeni bölümü ile 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 20:00'de Star Tv'de izleyicisi ile buluşacak.

İSTANBULLU GELİN 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşanan son olay konakta beklenmedik bir ittifak kurulmasına sebep olur. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler.

Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm

İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm fragmanı

istanbullu gelin yeni bölüm

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

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