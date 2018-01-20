İstanbullu Gelin son bölümüyle bu akşam izleyiciyi ekrana kilitledi. İstanbullu Gelin'de Faruk, Esma ile yüzleşmeye gitti ve Esma her şeyi itiraf etti. Faruk öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Bu sırada Süreyya bir hamilelik testi yapıyor. Peki Süreyya hamile mi?

İSTANBULLU GELİN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin son bölümü yayınlandıktan hemen sonra izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Ancak gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 33. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin son bölümde Faruk, Esma ile yüzleşmeye gitti ve Esma Galip ile görüştüğünü itiraf etmenin yanı sıra bir de Galip'ten vazgeçmeyeceğine dair rest çekti. Faruk öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Bu sırada Süreyya bir hamilelik testi yapıyor. Peki Süreyya hamile mi?

Bir yangın, pek çok soru işareti!

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

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