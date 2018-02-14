İstanbullu Gelin, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Fırat Tanış, Özge Borak, Neslihan Yeldan, Hakan Altıner, Muharrem Türkseven, Ahmet Sabri Özmener, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek gibi isimlerin paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi 36. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümden sonra dizinin takipçileri internet üzerinden "İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapmaya başlamıştı. Araştırılan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, İstanbullu Gelin 37. yeni bölümde neler olacak? İşte İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin dizisi 37. yeni bölümü ile 16 Şubat Cuma günü saat 20:00'de Star Tv'de ekranlarda olacak.

İSTANBULLU GELİN 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Esma arasındaki yüzleşme Reyhan’ı hayatının en zor seçimini yapmak zorunda bırakır. Gerçeklerle yüzleşemeyen İpek, Kıymet’ten duydukları ile neye uğradığını şaşırır. Ufak bir talihsizlik Süreyya’nın aklından bile geçiremeyeceği bir noktaya evrilir.

Osman ve Burcu’nun aldıkları karar, başta Esma olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bir ismin Bursa’ya gelmesine neden olur. Her şeyin yolunda olduğunu düşünen Adem aldığı bir haberle en büyük kâbusunu yaşayacaktır.

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