İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizi biter bitmez izleyiciler tarafından sorulmaya başladı. İstanbullu Gelin'de heyecan iyice yükseldi. Evlilik kararı alan Osman yüzünden, Garip'in eski eşi ile Esma arasında çıkan gerilim geceye damga vurdu. Peki İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanhı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin ile igili detaylar geldikçe haberimizden takip Edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evlilik kararı alan Osman, Garip'in eski eşi ile Esma'yı karşı karşıya getirir...

Yangın gerçeğini öğrenen Faruk harekete geçer.

Faruk ve Esma arasındaki yüzleşme Reyhan’ı hayatının en zor seçimini yapmak zorunda bırakır. Gerçeklerle yüzleşemeyen İpek, Kıymet’ten duydukları ile neye uğradığını şaşırır. Ufak bir talihsizlik Süreyya’nın aklından bile geçiremeyeceği bir noktaya evrilir. Osman ve Burcu’nun aldıkları karar, başta Esma olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bir ismin Bursa’ya gelmesine neden olur. Her şeyin yolunda olduğunu düşünen Adem aldığı bir haberle en büyük kâbusunu yaşayacaktır.

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