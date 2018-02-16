İstanbullu Gelin 37. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya geldi. Son bölümü seyreden vatandaşlar gelecek bölümde neler yaşanacağını merakla beklemeye başladı. Peki, İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 37. son bölüm özeti ve 38. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...



İSTANBULLU GELİN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek paylaştıkları İstanbullu Gelin'de yeni bölüm fragmanı heyecanı başladı.

İzleyiciler "İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı" ve "İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" konu başlıklarını internette araştırıyorlar.

İstanbullu Gelin'in 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eridi. Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya geldi.

Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bıraktı. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya geldi. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlandı.

Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirdi. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu.

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