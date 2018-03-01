Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi, 39. bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek. Yayınlanacak olan bölüm öncesinde 39. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. İşte İstanbullu Gelin 39. bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI: SÜREYYA HAMİLE

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır.

Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.

İSTANBULLU GELİN 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır.

Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır.

Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.

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