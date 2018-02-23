İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Ekrana gelen 38. bölüm sonrasında yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbull Gelin son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek paylaştıkları İstanbullu Gelin dizisinde yeni bölüm heyecanı başladı.

Diziseverler 38. bölümün ardından internette "İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı" ve" İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" konu başlıklarını araştırıyorlar. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN 38. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı yayınlanan bölümde ortaya çıktı. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiledi. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındaydı.

Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçti. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaştı.

Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmadı. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesildi.

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