İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanın son bölümde iyice arttığı İstanbullu Gelin'de Murat'ın Bade ile evlenmesi köşkte tansiyonu yükseltiyor. Murat'ın Esma'yı Galip ile olan ilişkisi üzerinden sıkıştırması üzerine ise Esma çileden çıkıyor ve herkesin içinde Murat'a tokat atıyor. Esma ise tam olarak köşeye sıkışmış durumda ve son çare olarak Galip ile ayrılık konuşması yapıyor. İşte İstanbullu Gelin'in 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya Hamile!

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar.

Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.

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