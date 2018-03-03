İstanbullu Gelin'in ekrana gelen 39. son bölümde heyecan doruktaydı. Hamilelik müjdesi üreyya ve Faruk'u sevindirdi. Diğer yandan Emir ise hala üzgündü. Çünkü annesini kaybetmişti. İstanbullu Gelin son bölümünde ise Murat ve Bade herkes tarafından baskı altına alınınca herkesi şoke edecek hamleyi yapıp evlendiler. Şimdi gözler İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanında. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

İSTANBULLU GELİN 39. SON BÖLÜM

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile büyük sevinç yaşadılar. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçiyordu. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı aldılar.

Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yarattı. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verdi. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırladı. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den geldi.

İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Geçen haftanın yeni fragman yayınlanma tarihine bakılırsa, İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı Pazartesi günü yayınlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER