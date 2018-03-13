İstanbullu Gelin dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. Star TV'nin YouTube kanalından yayınlanan 41. yeni bölüm fragmanında Garip Bey'in kalp krizi geçirdiği görülürken Süreyya'nın da Faruk'a annesi için söylediği sözler büyük merak uyandırıyor. İşte İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı...

GARİP BEY KALP KRİZİ GEÇİRİYOR

İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanında Garip Bey kalp krizi geçiriyor. Garip Bey'in kalp krizi geçirdiğini öğrenen Esma, büyük şok yaşıyor. Öte yandan Fikret'in de İpek'e "Bahanelerin bitince ne olacak İpek? Kaçacak bir yerin kalmadığı zaman? Boşandığımız zaman ne olacağını hiç düşündün mü?" diye sorması ve boşanma protokolünü göstermesi büyük merak uyandırıyor.

Son sahnede ise Süreyya'nın Faruk'a "Bütün çocukları eşlerinin gözüne bakarken o sadece sizin mutluluğunuzu izleyerek yetiniyor. Faruk, anneler de insandır. Doğaüstü yaratıklar değillerdir." demesi ve ardından Esma'nın "Anneler de yoruluyor" sözleri izleyicilerin beğenisini kazandı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir.

Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER