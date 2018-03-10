İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Bu akşam 40. bölümüyle izleyicisiyle buluşan İstanbullu Gelin'de Murat ve Bade'nin yıldırım nikahı, konakta deprem etkisi yarattı! Peki İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı ve Faruk ile Süreyya'nın aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisi, 40. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Heyecanın eksilmediği İstanbullu Gelin'in 40. bölümüne Murat ve Bade'nin yıldırım nikahı damga vurdu. Öte yandan Fikret'in mektupları bulması da tüm dengeleri alt üst etti. Yayınlanan 40. bölüm sonrasında da İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı beklenmeye başlandı.

İstanbullu Gelin'in 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında izleyicilere ipuçları verilecek.

İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir.

Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.

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