İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Ekrana gelen son bölümün ardından önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı için bekleyişe başladı. Peki İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 41. bölüm özeti ve detaylar...

İSTANBULLU GELİN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisi, 41. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin sona eren 41. bölümü sonrasında ise yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star TV tarafından İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden erişebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 41. BÖLÜM

Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır.

Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.

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