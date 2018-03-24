İstanbullu Gelin 42. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Son bölümde Faruk ve Osman yüzleşiyor. İkilinin yüzleşmesi dizinin bu bölümüne damga vurdu. İstanbullu Gelin'in yeni bölümü merakla bekleniyor. İstanbullu Gelin 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 42. son bölüm özeti ve 43. bölüm fragamnına dair merak edilenler...

İSTANBULLU GELİN 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 42. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü seyreden izleyiciler, gelecek bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Fakat, İstanbullu Gelin'in 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir.

Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

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