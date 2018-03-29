İstanbullu Gelin 43. yeni bölümden kesitlerin yer aldığı 2. fragman yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İstanbullu Gelin'in yeni bölümüne ait ilk fragmanda Süreyya ile Dilara'nın zorlu bir sınava girdiği görülürken, ikinci fragmanda Faruk'un Adem ile arasındaki gerginliği azaltma kararı aldığı ve kardeşlerin hep birlikte eğlenceli bir gece geçirdiği görülüyor. İşte İstanbullu Gelin 43. yeni bölümüne dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı sınavda!

Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır!

Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

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