İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı, dizinin yayınlanan son bölümünün ardından merak ediliyor. İstanbullu Gelin’in son bölümünde ise heyecanlı anlar yaşandı. Bir yanda Süreyya ile Dilara arasında gerilim yükselirken, diğer tarafta Faruk ile Adem arasında ılık rüzgarlar esmeye başladı. İşte İstanbullu Gelin’in 43. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin’in yeni bölüm fragmanı dizinin tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. İstanbullu Gelin’in yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER