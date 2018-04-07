İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen son bölümünden sonra araştırılıyor. İstanbullu Gelin 44. son bölümde ise heyecan doruktaydı. Osman’ın evi terk etmesi ve Faruk ile arasındaki gerilimi fark eden Süreyya neler olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Faruk ile Süreyya bebeklerinin kalp atışını dinleme heyecanı yaşarken, Ada’nın hastalığı herkesi yıktı. Reyhan’ın akıl hastanesinden kaçması ise Başta Esma olmak üzere herkesi endişelendirdi. Peki İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSTANBULL GELİN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlanırsa, detayları anında haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer.

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder.

Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

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