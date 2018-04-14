İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 45. bölüm sonrasında bekleniyor. İstanbullu Gelin'in 45. bölümünde Faruk, Adem'e tekrar şans veriyor. Adem ise, yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılıyor. Peki İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 45. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci,Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisi, 45. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder.

Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.

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