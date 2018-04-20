İstanbullu Gelin’de Faruk ile Süreyya’yı mutluluktan havalara uçuran gelişmeler yaşandı. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenen Faruk ile Süreyya’nın arası İpek’in hamlesiyle bozuldu. Ada’nın durumunda ise mutluluk verici gelişmeler yaşandı. İşte İstanbullu Gelin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

İSTANBULLU GELİN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin’in yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. İstanbullu Gelin’in 47. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

İSTANBULLU GELİN 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya arasında taşlar yerinden oynuyor!

Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

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