İstanbullu Gelin 47. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İstanbullu Gelin’de heyecan bu bölümde de çok büyüktü. İpek konakta taşların yerinden oynamasına neden olan hamlesini yaptı. Faruk ile Süreyya’nın arasında yeni bir kibrit çakılmış oldu. Adem, Faruk’un planından sonra Boranları köşeye sıkıştırmaya çalışırken, bir diğer darbede Murat’tan geldi. İşte İstanbullu Gelin’in yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

İSTANBULLU GELİN 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin’in yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. İstanbullu Gelin’in 48. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 47. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez.

İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli bir karar vermesi gerekmektedir.







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