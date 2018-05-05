İstanbullu Gelin 48. bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluştu. İstanbullu Gelin'in bu bölümünde Faruk'un Adem'le yüzleşmesi sonrası Esma ve Süreyya arasında gerilim yaşandı. Adem'in ise Faruk'a olan öfkesi gitgide körükleniyor. Lansman sonrası Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber geldi. Lansman'a gelemeyen Faruk ölüm ile karşı karşıya. Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbullu Gelin'in gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 48. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış'ın paylaştığı İstanbullu Gelin 48. bölümüyle Star TV'de ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler gelecek bölümü beklemeye başladı. Fakat İstanbullu Gelin'in 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.

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