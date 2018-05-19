İstanbullu Gelin'in bu akşam yayınlanan bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. İstanbullu Gelin'de Süreyya, Faruk'u terk ettiği dönemde Faruk'un hayatına giren kadını öğrendi ve büyük bir şok yaşadı. Dizinin son sahnesinde Süreyya bu kadın ile bir yüzleşme planladı. İstanbullu Gelin 51. yeni bölüm fragmanında ise bu yüzleşme sonrasında, Süreyya ile Faruk arasında geçen sert konuşma yer alıyor. Süreyya Faruk'a kendisinden ve ondan nefret ettiğini söylüyor. İşte İstanbullu Gelin 51. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz

Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.

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