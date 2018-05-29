İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Cuma günleri ekrana gelen İstanbullu Gelin'in son bölümünde Osman nikah masasına oturmuştur. Nikah günü geldiğinde beklenmeyen karar ile herkes şok oluyor. İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 1 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek. İşte İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 51. SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya, Gözde’ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk’u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır. Adem’in hızla harekete geçmesi ile Gözde’nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk’un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir. Siren ise Boğaç’ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır. Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır.

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