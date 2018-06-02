İstanbullu Gelin'in bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından dizinin izleyicileri, İstanbullu Gelin'in 53. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Dizinin bu bölümünde ise Süreyya ile Faruk eski günlerine dönmeye çalıştı. Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden oldu. Adem, annesinin kaybı ile büyük bir yıkım yaşadı. Ancak Adem'in daha önce Boran Jet için yaptığı plan işlemeye devam etti ve Faruk ile Fikret'in başı büyük bir derde girdi. Boran Jet'in uçağında uyuşturucu bulundu ve polisler Fikret'i gözaltına almak için kapıya dayandı. İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Dizi ile ilgili güncel bilgiler geldikçe haberimizden aktarmayı sürdüreceğiz.

İSTANBULLU GELİN 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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