İstanbullu Gelin 53. bölümüyle Star TV'de seyircisiyle buluştu. Sezon finali yapan İstanbullu Gelin'in bu bölümünde, Boranlar'ı zor günlerin beklediği görüldü. Uçakğın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu Fikret'in tutuklanmasına neden oldu. İstanbullu Gelin'in sezon finali bölümünde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 53. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ

Takipçileriyle 53. randevusuna çıkan İstanbullu Gelin'in sezon finali bölümünde olaylar şöyle gelişti: Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

İSTANBULLU GELİN'İN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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