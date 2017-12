İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 28. bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 28. bölümüyle izleyicisinden tam not alan İstanbullu Gelin'in gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağını merakla bekleyen izleyiciler, merakla fragmanı bekliyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu gelin 29. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicisinin beğenisini kazanan İstanbullu Gelin dizisi, ekrana gelen 29. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan bölümünün ardından da yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı.

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 29. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

İSTANBULLU GELİN 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin'in ekrana gelen 28. bölümünde birçok gelişme yaşandı. Begüm-Can ve Faruk-Süreyya buluşmasının ardından iki çift arasında soğuk rüzgarlar esti. İşte İstanbullu Gelin 28. bölüm özeti;

Begüm'ün erkek arkadaşıyla tanışan Faruk, Begüm'ün erkek arkadaşının Can olduğunu görünce şok oluyor. Can'ı köşeye sıkıştırna Faruk, Can'ın boynuna yapışıyor ve "Senin hayatımdaki kadınlarla ne işin var? Bursa'da, İstanbul'da kız mı kalmadı? Bunun bir tesadüf olmadığına beni ikna et gebertirim seni." diyor.

Begüm'ün Emir'le Can'ı tanıştırma planıyla ilgili konuşan Faruk, Begüm'e "Can'dan dolayı değil. Herhangi biri de olsaydı, senden yine aynı şeyi rica ederdim. Emin olmadığın biriyle oğlumu tanıştırma, oğlumun ayarlarıyla oynama. Eğer eminsen, bana söz söylemek düşmez." dedi. Bu konuşmaların konuşulduğu masada yer alan Süreyya ise tavırlı olarak Faruk'un ve Begüm'ün tartışmasını dinledi.

Esma, Faruk ve Süreyya'nın erken eve dönmesi üzerine "Erkencisiniz?" diye sordu ve Faruk da "Restoranı beğenmedik" diyerek geçiştirdi. Faruk'la özel olarak konuşmak istediğini söyleyen Esma, Faruk'a "Evleri satılığa çıkardığını neden haber vermedin?" diye sordu. Faruk ise "Fikret mi söyledi? Ne yapacağımızı da söyledi mi anne? Kasada bir kuruş para yok da." dedi. Esma ise "Evi kurtarmayalım demiyorum, avukat ne dedi? Mal paylaşımını geciktirebileceğimiz kadar geciktirmeyecek miydik? Niçin ona altın tepside sunuyorsun istediğini?" diye sordu.

Süreyya, Begüm ve Can'la geçen tartışmalı yemekten sonra Faruk ile konuştu. Faruk'a "Pes artık ya." diye tepki gösterdi. Faruk ise "Sen gerçekten bütün bunların tesadüf olduğuna inanıyor musun?" diye sordu. Süreyya, Faruk'un bu cevabı üzerine "Sen ne sanıyorsun? Sana kafayı taktı, gitti eski sevgilini mi buldu? Ne sanıyorsun? Gerçekten kıskançlığını buradan yürütüyorsun değil mi?" dedi. Faruk ise, yastığını alarak odadan çıktı ve salona gitti. Süreyya, Faruk'un peşinden giderken Esma ile karşılaştı ve Esma ikilinin tartıştığını gördü. Esma'yı gören Süreyya, odasına tekrar döndü.

Faruk, Begüm'ü Can konusunda uyarmak için "Ben yanlış bir şey söylemedim. Sadece bu adamı tanıyorum dedim. Dikkatli ol, güvenmek için de acele etme. Bak, bu adam hadsizin teki. Ben şimdi bu herifin gıybetini yapmayacağım sana. Bana biraz güveniyorsan, söylediklerime kulak ver. Bir şeyler gördüm ki tepkiliyim." dedi. Begüm ise, "Acaba, Süreyya'nın avukatı olduğu için objektif olabilir misin?" diye sordu.

Öte yandan Esma, Begüm'le Emir konusunu konuşurken "Sen o hakkı vermezsen, hukuk verir." dedi. Begüm ise, "Bir dakika. Siz beni, Emir'i benden almakla mı tehdit ediyorsunuz?" diye sordu. Esma ise, "Bizi o yola sürükleme diye sadece uyarıyorum." dedi ve Begüm'ün yanından ayrıldı.

Begüm, Can ile Emir konusunu konuşurken Can "Sen şu öbür halini anlat da benim de içim rahatlasın. Ne oldu? Faruk atarlandı mı?" diye sordu. Begüm ise, "Yok, Faruk değil de, boşver gerçekten boşver. Sadece biraz can sıkıcı. Aslında bir avukata danışmak istiyorum ben bu durumu, bilgi almam lazım." dedi. Can ise, "Elinin altında altın madeni var, fakat kazmayı vurmuyorsun." dedi.

Faruk'a "Ulan sen ne kibir manyağı bir herif çıktın be? Bir anneyi çocuğuyla tehdit etmek ne? Sen Emir'i alırım demişsin. Bak, ne Emir'i ne de annesini sana ezdirmem." dedi. Faruk ise "Ulan hıyar! Sen kimi kimden koruyorsun? Sen kimsin benim oğluma kol kanat geriyorsun?" diye sinirlendi. Can da bu tepkiye karşılık olarak, "Bırak böyle köy ağası ayaklarını da bunlar bana sökmez. Emir babasının ne mal olduğunu öğrenince sen çocuğunu alamazsın." dedi ve Faruk sinirlenerek Can'a yumruk attı ve "Oğluma bir yaklaş, hele bir dene öldürürüm seni." dedi. İkili arasındaki tartışma Fikret ve Akif'in araya girmesiyle sonlandı.

