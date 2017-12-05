İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı: Faruk ve Süreyya arasında şiddetli tartışma!

Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm hakkında ipuçları içeren İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Faruk ve Süreyya arasında Begüm konusunda yaşanan tartışma dikkat çekti. İşte İstanbullu Gelin 28. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

İSTANBULLU GELİN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Faruk ve Süreyya'nın aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Begüm ve Begüm'ün erkek arkadaşıyla akşam yemeği için buluşmaya giden Faruk ve Süreyya, bu buluşmanın ardından şiddetli bir tartışma yaşıyor.

Fragmanda Begüm'ün erkek arkadaşının Can olduğunu gören Faruk, Can'ın boynuna yapıştı ve "Senin ne işin var benim hayatımdaki kadınlarla? Bunun bir tesadüf olduğuna beni ikna et, senin kafanı patlatırım." dediği sahne dikkat çekti.

Öte yandan Süreyya da Faruk'a "Adam bir şey hissetmiyormuş bana karşı, yanıldın. Ne o zaman bu kıskançlığın sebebi?" diye sordu. Faruk ise "Ben sana daha nasıl anlatayım? Benim derdim Begüm mü? Yeter!" diye sitem etti.

Süreyya'nın Faruk'a "Niye sen ve annen bu kadının hayatını yaşamasına izin vermiyorsunuz? Niye annen sanki senin bir haremin varmış gibi davranıyor? Niye Begüm hala senden sorumluymuş da senin soyadını taşıyormuş gibi davranıyor ve sen buna neden izin veriyorsun?" demesinin ardından Faruk da "Yemin ederim buraya kadar doluyum, yerim yok. Üstüme gelme yeter!" dediği tartışma sahneleri izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

İSTANBULLU GELİN 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gün yüzüne çıkan tehlikeli gerçekle şok olan Esma iki koldan harekete geçer. Yeni öğrenilen bir gelişme Süreyya ve Faruk arasında büyük gerilim yaşanmasına sebep olur. Süreyya, Faruk’u zor bir durumla yüzleşmek zorunda bırakır.

Arka arkaya aldığı umulmadık darbelerle sarsılan Adem kritik seçimlerin eşiğine gelir. Akif ve Senem kalkıştıkları işte çetin bir mücadele verirler. Gün sonunda gerçekleşen bir buluşma hem Faruk’ta hem de Süreyya’da soğuk duş etkisi yaratacaktır.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 28. bölüm fragmanı