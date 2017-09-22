İstanbullu Gelin yeni sezon - İstanbullu Gelin 17. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni sezon 17. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Sezon finalinda büyük bir acıyla sınanan Süreyya ve Faruk arasındaki aşkı yeni sezonda neler bekleyecek? Yeni sezonda Süreyya, Faruk'un sırrını öğrenmesinin ardından ortadan kayboluyor. Peki, Faruk bu durum karşısında neler yapacak? İşte İstanbullu Gelin 17. bölüm fragmanı ve yeni sezondan tüyolar...

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON (17. BÖLÜM)

Süreyya’nın büyük sırrı öğrenip, açıklama beklemeden ortadan kaybolması Faruk’u perişan etmiştir. Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. Hayatının en zor döneminde olan Faruk, Adem gerçeği ile yüzleşirken Süreyyasız nefes alamadığını iyice hissetmektedir. Esma ise tüm yaşanılanları hazmetmekte zorlanmakta, hem Süreyya’ya hem de Adem’e gitgide bilenmektedir.

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümü bu akşam 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Faruk sakladığı sır altında daha fazla ezilmek istememekte, Süreyya öğrendiği gerçek ve Faruk arasında kendini sıkışmış hissetmektedir. Esma dengeleri korumaya çalışırken, Adem sessizliğini bozmuş, son kozunu oynamak için harekete geçmiştir. Faruk ve Süreyya her şeyin hallolacağına inandıkları noktada ise büyük bir acıyla sınanacaklardır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)

Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ)

Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR)

İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir.

MURAT BORAN (BERKAY HARDAL)

Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek.

ŞAHAP DOKUYUCU(HAKAN ALTINER)

İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler.

KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI)

İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında.

SENEM (NESLİHAN YELDAN)

Süreyya’nın teyzesidir. Günlerini televizyonun karşısında tembellikle geçiren, lafını kimselerden sakınmayan sıra dışı bir karakter. Geçmişinde kaybolup gitmiş biri. Süreyya’nın Bursa’ya gelin gitmesi Senem’in hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.