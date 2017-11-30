İstanbullu Lawrence Bender

BARIŞ MADALYALI YÖNETMEN

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Tarantino’nun ‘Ucuz Roman’, ‘Soysuzlar Çetesi’ ve ‘Kill Bill’ serisinin yapımcısı Lawrence Bender’in yeni filmi ‘I am You’, İstanbul’da çekiliyor.

Mültecilerin dramını perdeye taşıyacak olan filmin yönetmen koltuğunda, Afganistan için yaptığı çalışmalar nedeniyle 2006’da Birleşmiş Milletler tarafından barış madalyası verilen Sonia Nassery Cole oturuyor.



90 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİ

Görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği filmin ana karakteri Usman’a Emre Çetinkaya hayat veriyor.

Genç oyuncuyu, yaz başında İstanbul’a gelen ve yaklaşık 90 kişiyle ön çekim ve mülakat yapan Cole bizzat seçti.



Cemiyetin ünlü isimleri Demet Sabancı ile Selma Türkeş, Türkiye ziyareti sırasında Cole onuruna yemek daveti vermişti.

Lawrence Bender

Quentin Tarantino