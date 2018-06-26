Spor dolu yaz tatili

İstanbul'da, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye, öğrenciler için yaz spor okulu ve kamp programları düzenledi. Okulların kapanmasıyla İstanbul’da ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki yaklaşık 3 milyon öğrenci tatile girdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İBB başta olmak üzere birçok belediye ve özel kurum, çocukların tatillerini spor ve çeşitli aktivitelerle geçirmeleri için Yaz Spor Okulları ve kamplar planladı. On binlerce öğrencinin istifade edeceği spor okulları ve kamplarda çok sayıda farklı branşta eğitim verilecek ve kursların tamamı ücretsiz olacak.
20 BRANŞ
İBB, çocuk ve gençler için Yaz İzci Kampı ve Yaz Spor Okulları düzenledi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Yaz İzci Kampları’na sadece İstanbul ve Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından 10-15 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Dün başlayan kamplar 9 Eylül’de sona erecek.
İBB Yaz Spor Okulları’nda da kent genelinde 57 spor salonunda 6-15 yaş aralığındaki çocuklara 20 fraklı branşta spor eğitimi verilecek. 17 Ağustos’a kadar 109 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilecek eğitimler kapsamında çocukların sporla tanışmaları ve yetenekli oldukları branşlarda spora devam etmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.
KAMPLAR
Beyoğlu Belediyesi Yaz Spor Okullarının kursları, ilçedeki okul, Semt Konakları, Gençlik Merkezleri gibi 34 tesiste gerçekleştirilecek. Ayrıca yaz aylarında faaliyet gösteren Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre ve Yaz Kampı’ndan da her yıl yaklaşık 10 bin öğrenci yararlanıyor. Bağcılar Belediyesi, İBB ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından yapılan ve 500 liselinin katılabileceği gençlik kampı, 8-13 Temmuz’da Saros Körfezi’nde gerçekleştirilecek. Şişli Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 7 branşta açtığı Yaz Spor Okulları’nda eğitimler 3 Eylül’e kadar devam edecek. Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından hazırlanan 2018 Yaz Spor Okulları da dün başladı. Eğitimler ilçedeki okul ve statların yanı sıra Suriçi’nde gerçekleştirilecek. Esenler’de ise spor salonları, gençlik merkezleri ve bazı okullarda Yaz Spor Okulları kapsamında kurslar düzenlendi.
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