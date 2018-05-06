İstanbullunun hafta sonu Boğaz’da kahvaltı tutkusu, sahil yolunda trafiği durma noktasına getiriyor. Boğaz’ın her iki kıyısını da tıkabasa dolduran vatandaşların gözde mekânlarının başında Emirgan geliyor. Hafta sonları araç kuyruğu kilometrelerce uzarken, Sarıyer-Ortaköy arasındaki mesafeyi her iki yönde de kat etmek saatlere mal oluyor. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberi...

Kahvaltıcıların yoğunlaştığı bölgede trafik durma noktasına geliyor. Bir yandan park yeri arayan sürücüler, diğer yandan değnekçilerin yol gösterme uğraşı derken; Emirgan’da tam bir kaos yaşanıyor. Biz de bu soluğu Emirgan’da alarak yaşanan bu karmaşayı drone ile görüntüledik.

EGZOZ EŞLİĞİNDE

Emirgan Korusu’nun ziyaretçileri, Boğaz’da kahvaltı keyfi yapmak isteyenler ve balıkçılar nedeniyle Emirgan, “İğne atsan yere düşmez” deyimini akıllara getiriyor. Deniz yolunun yanı sıra Ortaköy sahil yolu, Baltalimanı Çayır Caddesi üzerinden ve İstinye’den sahile inerek ulaşmanın mümkün olduğu Emirgan’da trafik arapsaçına dönüyor. Vatandaşların özel araçlarıyla bölgeye ulaşma çabası sahil yolunda trafiği kilitliyor.

Ortaköy girişinden başlayan uzun kuyruklar, yaklaşık 11 kilometre boyunca uzanıyor. Trafiğin durduğu nokta olan kahvaltıcılar bölgesinde ise temiz hava almak için kendini dışarı atan vatandaşlar uzun süre trafikte kalarak egzoz dumanı solumak zorunda kalıyor.

DEĞNEKÇİLER BAŞROLDE

Yoğun talep nedeniyle araçlarına yer bulamayan sürücülerin üzerinden para kazanan değnekçiler ise işin bir diğer boyutu. Tüm ara sokaklar ve çıkmaz sokaklar değnekçiler tarafından ele geçirilmiş durumda. Araç başına 10 TL talep eden değnekçiler, kalabalık nedeniyle başını kaşıyacak zaman bulamıyor. Kendi ‘alanları’ dolan değnekçiler, araçları başka değnekçilerin bölgelerine yönlendiriyor.

Otopark sorunu o kadar ciddi boyutlara ulaşıyor ki sadece Emirgan değil çevre mahalleler de adeta açık otopark yeri olarak kullanılıyor.

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