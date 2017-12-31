Türkiye yılbaşına hazırlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı da bu gece tam kadro görevde olacak. Gereken bütün tedbirlerin alndığını belirten Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, 81 ilde 275 bin personelin 24 saat görevde olacağını söyledi.

Altınok, şu bilgileri verdi:

“Ankara’da Genel Müdürlük'te oluşturduğumuz kriz merkezinde, saat 17.00’den ertesi gün 08.00’e kadar Türkiye’de yaşananları takip edeceğiz. Amacımız, yeni yıla giren vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnuna sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması.”

Türkiye genelinde jandarma da tam kadro görev yapacak. 73 bin 759 asayiş ve 6 bin 809 trafik olmak üzere 80 bin 568 jandarma personeli görev başında olacak.

TAKSİM'DE ALINAN ÖNLEMLER

Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Tim Şube Müdürü Zafer Baybaba ise yeni yıl dolayısıyla Taksim’de alınan önlemler konusunda Gezi Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Taksim’de görev alacak resmi ve sivil polislerin de eşlik ettiği açıklamada; ayakkabı boyacısı, temizlik görevlisi, simitçi gibi kılıklara giren polisler dikkat çekti.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR 19:00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK

İstanbul’da 37 bin polisin 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Baybaba’nın verdiği bilgiye göre; polislere bu yıl ilk kez, yerli cins 10 kangal ve 10 akbaş cinsi polis köpeği de eşlik edecek. İstiklal’e çıkan yollar saat 15.00, Taksim’e çıkan yollar ise 19.00’dan itibaren kapatılacak. Baybaba, “il genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 kamerayla izleme yapmış olacağız. Beyoğlu genelinde ise 34 noktada 136 kamerayla görüntüler yanımızda bulunan MOBeSe aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek” dedi.

BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ VE KADIKÖY'DE YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıklamıştı.

Açıklama şöyle:

"Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

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İstanbulda trafiğe kapalı yollar

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