Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminlerine göre İstanbullular güneşe doyacak. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yerini şu günlerde güneşli havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini belli oldu. Haftasonuna parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular, haftaiçi sıcaklıkların etkisini arttırmasıyla 2 Şubat Cuma günü 14 dereceyi görecekler.

İstanbul'da bugün hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ocak Salı 6 11 76 90 20 -3,7 18,5 4,1 9,8 31 Ocak Çarşamba 5 11 69 87 11 -3,7 17,3 3,8 8,8 01 Şubat Perşembe 5 12 77 88 17 -4,1 17,3 3,5 9,2 02 Şubat Cuma 9 14 70 80 33 -3,4 17,4 3,3 9 03 Şubat Cumartesi 11 13 70 87 40 -3,6 14,9 3,1 8,6

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 4

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Az bulutlu ve açık 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11