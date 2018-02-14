İstanbul'da akşam üzeri sağanak yağmurla birlikte iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 18.38 itibariyle yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu sürüyor.

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