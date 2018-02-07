İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, tünelin bitirilip hizmete alınmasıyla İstanbul trafiğinin önemli noktalarından Beşiktaş bölgesinde bir rahatlamanın olacağı ve 70 dakikalık yolun bu sayede 5 dakikaya düşeceği vurgulandı.
Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin İstanbul ulaşımı açısından önemli bir proje olduğu, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekleri belirtilerek, "Böylece, Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak." denildi.
Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi'nin, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararı ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onaylarıyla yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak."
"YEŞİL ALAN KORUNACAK"
Açıklamada, etaplar halinde yapılacak tünel projesinin her aşamasında yeşil alan hassasiyetinin gözetileceği belirtilen açıklamada, tünel çalışması öncesinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturanlara bilgilendirme notu dağıtıldığı hatırlatılarak, "Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında, Bayıldım Caddesinin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel'e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi'nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine ulaşabilecekler. Süleyman Seba Caddesi'nden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi'nin açık olan kısmını kullanarak; Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri istikamete ulaşabilecekler." ifadelerine yer verildi.
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