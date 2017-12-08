TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış mücadelesinde İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Boluspor'u ağırladı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı mücadelede ilk gol 67. dakikada geldi. Ali Dere, attığı golle İstanbulspor'u 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte Guido Koçer, 78. dakşkada direkt kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarında başka gol olmayınca İstanbulspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve ligde 3 maç aranın ardından ilk kez galip geldi. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Boluspor ise 5 Kasım'dan bu yana oynadığı maçlarda ilk yenilgisini aldı.

İstanbulspor, puanını 22'ye yükseltirken Boluspor haftayı 20 puanla kapadı.

İSTANBULSPOR: 1 - BOLUSPOR: 0

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli

İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Onur Kolay, Zafer Şensoy (Dk. 80 Muhsin Yıldırım), Cajic (Dk. 85 Şaban Genişyürek), Ali Dere, İbrahim Yılmaz

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Pedro Franco, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Akabueze (Dk. 82 Melih Okutan), İshak Çakmak, Sefa Yılmaz (Dk. 73 Yusuf Emre Gültekin), Andre Santos (Dk. 62 İrfan Başaran), Guido Koçer, Poepon

GOL: Dk. 67 Ali Dere (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Guido Koçer (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Zafer Şensoy (İstanbulspor), Dk. 60 Pedro Franco (Boluspor)

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TFF 1. Lig