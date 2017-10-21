İstanbulspor Altınordu maç sonucu - TFF 1. Lig toplu sonuçlar

Yalçın Koşukavak yönetimindeki İstanbulspor, Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu'yu ağırladı. İstanbulspor, 43. dakikada Halil İbrahim Çolak'la 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İstanbulspor, mücadelenin son dakikalarında Onur Kolay'la 1 gol daha buldu ve maçı 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 14'e yükseltti. Altınordu ise 14 puanda kaldı. İstanbulspor, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Altınordu ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.

İstanbulspor

Altınordu

TFF 1. Lig