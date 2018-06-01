Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Koşukavak'ın kariyer planı çerçevesinde görevinden ayrılma isteğinde bulunduğu belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak bugün itibarıyla istifa ederek kulübümüzle yollarını ayırmıştır. Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, sonraki kariyerlerinde başarılar elde etmelerini temenni ediyoruz." denildi.

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