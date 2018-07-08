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İstanbulspor: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

07.07.2018 - 21:21 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetimindeki ilk maçında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip etti

  • 1 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    1 | 19

    Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.

  • 2 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    2 | 19

    Bu karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in, teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki ilk maç oldu.

  • 3 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    3 | 19

    Sarı-Lacivertliler, İstanbulspor maçına Kameni, İsmail, Skrtel, Isla, Ozan Tufan, Giuliano, Elif Elmas, Aatif, Valbuena, Josef, Soldado 11'iyle başladı.

  • 4 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    4 | 19

    Mücadelenin ilk yarısı, Aatif Chahechoue'nun 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

  • 5 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    5 | 19

    İstanbulspor, 76. dakikada İbrahim Yıldız'ın golüyle skoru 1-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

  • 6 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    6 | 19

    90 dakikayı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip etti.

  • 7 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    7 | 19

    ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ
    Başkan Ali Koç da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maçta takımı yalnız bırakmadı.

  • 8 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    8 | 19

    Başkan Koç'a stada geldiği andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

  • 9 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    9 | 19

    Taraftarların isteğini kırmaya Ali Koç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftar ayrıca Başkan Koç için tezahüratlarda bulundu.

  • 10 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    10 | 19

    FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

    Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Dirar’ın izni devam ediyor.

  • 11 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    11 | 19

    Kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal’ın tedavisi sürüyor.

  • 12 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    12 | 19

    Şener ve Hasan Ali’nin de yüklemelere bağlı hafif ağrıları olduğu için dinlendirildiler.

  • 13 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    13 | 19

    Sabah antrenmanında bileği burkulan Erten Ersu'nun ciddi bir sorun yok ama risk olmasın diye maç kadrosuna alınmadı.

  • 14 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    14 | 19

    Sarı-lacivertli takımda Mehmet Ekici de, kız kardeşi evlendiği için izinli.

  • 15 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
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  • 16 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    16 | 19
  • 17 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    17 | 19
  • 18 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    18 | 19
  • 19 İstanbulspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU - İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda yayınlandı?
    19 | 19

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Yorumlar 17
  • Misafir 9 saat önce
    ali koç gelmeden öncede diyordum aziz yıldırım neyse buda o zaten zamanında yönetimdeydi aynı kafaylada devam ediyor bi cacık olmaz yine hüsran yine hüsran adam başkan olmadan açıklamalrında son dakıka stranferı yapmıcaz dedi ama daha bir tane transfer yok kaldıkı sen bir senedir çalışma yapıyordun güya hiçmi araştırmadın biriyle anlaşmadın hazırlıgın yokmuydu arkadaş ya..
  • Misafir 9 saat önce
    adam yapılanma diyor altyapıdan futbolcu cikartalim diyor 2 3 sene şampiyon olamayalım ama geleceğin fenerbahcesini kuralım son dakika transferler yapmayalım disiplinli ve planlı bir yönetimimiz olsun diyor ama bir tane hazırlık maçının sonucuna göre şurada yapılan yorumları görünce bu insanlara eğitimden yapılanmadan planlı organize bir kulüp olmaktan bahsetmenin ne kadar komik olduğunu görüyorum.
  • Misafir 9 saat önce
    şuradaki yorumlara bakınca bir tane hazırlık maçının sonucuna göre sezonu öngörebilen futbol dehası uzmanlarımızın sayıca çok fazla oldugunu görüyoruz
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