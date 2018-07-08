Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Bu karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in, teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki ilk maç oldu.
Sarı-Lacivertliler, İstanbulspor maçına Kameni, İsmail, Skrtel, Isla, Ozan Tufan, Giuliano, Elif Elmas, Aatif, Valbuena, Josef, Soldado 11'iyle başladı.
Mücadelenin ilk yarısı, Aatif Chahechoue'nun 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor, 76. dakikada İbrahim Yıldız'ın golüyle skoru 1-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.
90 dakikayı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip etti.
ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ
Başkan Ali Koç da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maçta takımı yalnız bırakmadı.
Başkan Koç'a stada geldiği andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Taraftarların isteğini kırmaya Ali Koç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftar ayrıca Başkan Koç için tezahüratlarda bulundu.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Dirar’ın izni devam ediyor.
Kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal’ın tedavisi sürüyor.
Şener ve Hasan Ali’nin de yüklemelere bağlı hafif ağrıları olduğu için dinlendirildiler.
Sabah antrenmanında bileği burkulan Erten Ersu'nun ciddi bir sorun yok ama risk olmasın diye maç kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertli takımda Mehmet Ekici de, kız kardeşi evlendiği için izinli.
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