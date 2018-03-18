Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Balıkesirspor evinde İstanbulspor'u konuk etti.

İlk yarıda kısır bir devre oldu ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise ev sahibi daha etkiliydi fakat gol İstanbulspor'dan geldi. 56. dakikada Aldin Cajic, penaltıdan attığı golle İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından Balıkesirspor eşitlik sayısı için pozisyonlara girse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor, Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbulspor puanını 42'ye çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. Balıkesirspor ise 10. sırada ve 39 puanda haftayı kapattı.