Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Sapanca'yı kaleme aldı. İstanbul’dan otomobille yaklaşık 1.5 saatte varabileceğiniz Sapanca, dünyada çok az görülen ve Türkiye’de ikincisi olmayan klimatik bir ortama sahip. Bir özelliği de havadaki nem ve oksijen durumunun bitkilere uygunluğu, Sapanca Gölü’nün etkisi, zemin toprağındaki tuz oranının düşük olması. Burada ideal şartlara kavuşan çeşitli bitkiler, aynı türdekilere göre daha canlı yeşil tonlarına sahip hatta daha iri ve sağlıklı görünüyor. Bölgenin ikliminden, doğasından bahsetmişken görenleri hayrete düşüren mimarisinden söz etmeden olmaz. İnsanın yurdun her yanında görmeyi umut ettiği, birbirinden estetik, mimari olarak örnek alınacak özellikler taşıyan, doğayla barışık evlerin yer aldığı Sapanca, iklimiyle, doğasıyla, mimarisiyle bambaşka bir coğrafya gerçekten de.

Bu coğrafyada yapılacak o kadar çok şey var ki... Özellikle günün ilk saatlerinde uzun yürüyüşlere iter bölge, elbette kurbağa, kaz ve ördek sesleri eşliğinde. Yeni bir güne uyanıp, ağaçlar içinde huzur ve oksijen dolu bir yürüyüş yapmak kulağa hep hoş gelmiştir. Suya bakmak çok rahatlatır beni, örneğin gökyüzüne dalıp yaşadığın anın bir an olsun dışına çıkmak. Başka şeyler düşünmek ya da hiçbir şey düşünmemek. Sapanca’da kış ya da yaz fark etmiyor aslında... Sadece kış turizminde son yılların gözdesi Kartepe’yi unutmamak gerekiyor.

KARTEPE

İstanbul’a yakınlığı büyük avantaj olmasına rağmen Kartepe kayakseverlerin öncelikli tercihi değil. Bunun önemli sebeplerinde biri günübirlik ziyaretçilerin yoğunluğu. Kışın kısa sürmesi de kayakseverler için üzücü. Ancak iyi bir tesis ve doğa peşindeyseniz, o zaman fazla düşünmenize gerek yok. Rotanız kesinlikle Kartepe olmalı. İzmit’te, Samanlı Dağları’nın zirvesindeki Kartepe, şehre yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta. Deniz ve göl manzaralı pistlerde kayak keyfinin yanı sıra Kartepe, dereleri, asırlık ağaçları, bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da keşfetmeye değer. Kartepe’de uzunlukları 400-3500 metre arasında değişen 12 kayak pisti var. Kar kalınlığı 80-200 cm arasında değişiyor. Pistlerde kayağın yanı sıra snowboard da yapılabiliyor. Modern telesiyej sistemleri de Kartepe’yi cazip kılıyor.

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KIRKPINAR

Sapanca’nın hemen yanında yer alan Kırkpınar, harika bir bitki dokusuyla çevrili. Ne yalan söyleyeyim yıllar önce ilk gittiğimde kısa süreli bir şaşkınlık geçirmiştim. Mimarisiyle örnek olacak güzellikte villalar ve siteleriyle dikkat çeken Kırkpınar, şehir içinde başka bir şehir gibi. Naturel Botanik Parkı ise çocuklu ailelerin gözdesi. Ördekler ve kazların yüzdüğü havuzun yanında tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Hava da uygunsa gölün biraz yukarılarında mutlaka gitmeniz gereken bir yer var; Arifiye Ormanı. Burada mükemmel kamp ve piknik alanları bulunuyor. Uyarmalıyım ki, gün içinde hava koşulları sıkça değişiyor; yanınıza yağmurluğunuzu almadan yola çıkmayın.

GİTMİŞKEN...

- Sapanca’da, kurutulmuş sebze ve meyveler, şifalı otlar, köy peynirleri, kese yoğurdu, tarhana çeşitleri, patates ekmeği, alıç, balkabağı, alacalı fasulye, renkli süs kabakları, ahşap objeler, oyalı yemeniler, daha neler neler var...

- Soğuk hava gözünüzü korkutmasın; zaman zaman karşılıklı ağaçların birbirlerini kucaklayıp gökyüzünü görünmez kıldığı parkurlar özellikle grup yürüyüşleri için ideal. Göl kenarında sıralanan çay bahçeleri ve lokantalar ise yorgunluk molası için birebir.

- Kiremitte alabalık keyfi yapmadan dönmemek gerekiyor. Alabalığın ızgarası, güveci ve mısır ununda tavası yapılıyor.

- Bahçe bitkisi üreten irili ufaklı birçok yer var. Eğer isterseniz şehre dönerken doğadan bir parçayı evinize götürebilirsiniz.

- Bölgenin temiz havası ve sık bitki dokusu içinde yer alan ilginç yürüyüş alanları keşfetmek isteyenleri bekliyor.