Spor Toto 1. Lig'in son haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 34. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş



17.30 Adanaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge



17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor: Yiğit Arslan



17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor: Burak Şeker



5 Mayıs Cumartesi:



17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük



17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım



19.00 Boluspor-Denizlispor: Özgüç Türkalp



19.00 Samsunspor-Ümraniyespor: Alper Ulusoy



7 Mayıs Pazartesi:



19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Süleyman Abay

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