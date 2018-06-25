1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak.

AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı.

Bu isimler arasında Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.

AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti MKYK'nin en genç üyesi Rümeysa Kadak, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ile Kadem Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da bulunuyor.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.

AK Parti listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler ve illeri şu şekilde:

Adana: Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru

Adıyaman: Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş

Afyonkarahisar: İbrahim Yurdunuseven

Ağrı: Ekrem Çelebi

Amasya: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez

Ankara: Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan

Antalya: Kemal Çelik

Artvin: Ertunç Erkan Balta

Aydın: Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz

Balıkesir: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir

Bilecik: Selim Yağcı

Bolu: Arzu Aydın

Burdur: Yasin Uğur

Bursa: Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Atilla Ödünç

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Salim Çivitcioğlu

Çorum: Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu

Denizli: Ahmet Yıldız, Nilgün Ök

Edirne: Fatma Aksal

Elazığ: Sermin Balık

Erzincan: Süleyman Karaman, Burhan Çakır

Gaziantep: Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu

Giresun: Kadir Aydın

Hakkari: Husret Dinç

Hatay: Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik

Isparta: Mehmet Uğur Gökgöz

Mersin: Zeynep Gül Yılmaz

İstanbul: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Abdullah Güler, Mustafa Demir, İffet Polat, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Şamil Ayrım

İzmir: Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

Kırşehir: Mustafa Kendirli

Kocaeli: Emine Zeybek

Konya: Tahir Akyürek, Selman Özboyacı

Kütahya: Ceyda Çetin Erenler

Malatya: Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı

Manisa: Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan

Kahramanmaraş: Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal

Mardin: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya

Muğla: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan

Muş: Abdulselam Er

Nevşehir: Yücel Menekşe

Niğde: Yavuz Ergun, Selim Gültekin

Ordu: Şenel Yediyıldız

Rize: Muhammed Avcı

Sivas: Semiha Ekinci

Tekirdağ: Çiğdem Koncagül

Tokat: Mustafa Arslan

Trabzon: Bahar Ayvazoğlu

Şanlıurfa: Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay

Van: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas

Zonguldak: Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar

Karaman: Selman Oğuzhan Eser

Batman: Ziver Özdemir

Şırnak: Rizgin Birlik

Yalova: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

Karabük: Niyazi Güneş

Osmaniye: İsmail Kaya