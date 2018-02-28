İşte araç bakımında 11 önemli nokta

Motor yağı zamanla bozulup etkisini yitireceğinden, yılda en az bir kez yağ değişimi gereklidir. Motor yağı düzenli değiştirilmeyip kirlendikçe koruyucu özelliğini yitirir, hareketli parçalar aşınır ve aracın motoru bozulmaya ve performansı azalmaya başlar.

Motor yağı, aracınızın bu hareketli parçalarını yağlar ve bu sayede koruyucu bir kalkan görevi görür; sürtünme ve aşınmayı azaltır, kirlilik oluşumunu kontrol altında tutar, motorun aşırı ısınmasını önler, sızdırmazlık sağlar.

Örneğin, araç motorları, değişik ısı aralıklarında ve zorluklarla çalışan yüzlerce hareketli parçadan oluşan karmaşık bir yapıdır.

11 Nokta Kontrolü, aracınızın en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan bir check-up hizmetidir. Bu kontroller sayesinde trafiğe çıkmadan önce aracınızın ne kadar güvenli olduğu hakkında bilgilenmiş olur, herhangi bir bakıma ihtiyacı olup olmadığı belirlenir. Bu sayede araç arızası ve kaza risklerini en aza indirerek hem kendinizi, hem sevdiklerinizi, hem de trafikteki diğer sürücüleri riske atmamış olursunuz.

Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çeviren, bu enerjiyi depolayan ve ihtiyaç durumunda açığa çıkaran akım toplayıcıdır. Aracınızda marş motorunu, doğru akım devrelerini, ateşleme ve ışık alıcılarını akü besler.

İyi kalitedeki bir akünün araçtaki ömrü yaklaşık 5 – 7 yıl arasında bir zaman dilimidir.

Genelde uzun saatler çalıştırılmamış araçlar ve kış aylarında daha yüksek enerji harcayan araçlarda, enerji harcamasına bağlı olarak akü verimliliği düşebilir.

Yılda bir kez test yaptırarak, akünüzün kalan ömrünü öğrenebilirsiniz.

Fren sistemi, aracınızı kontrol etmenizi ve güvenliğini sağlayan emniyet üçgeninin üç unsurundan biridir. İyi durumda olan frenler, hızınızı kontrol etmenizi ve aracınızın güven içerisinde durmasını sağlar.

Aracınızın yoğun ya da daha az kullanılmasına bakılmaksınızın en az yılda bir kez frenlerini kontrol ettirmeniz hayati önem taşır. Aktif kullanıma bağlı olarak, her 10.000 kilometre bakım için bir ölçüt olarak kabul edilir.

Fren sisteminde çabuk aşınabilecek bölümün başında fren balataları gelir. Fren balatalarının kalınlığı 2mm'nin altına düşmeden veya sürüş stilinize göre ortalama 40.000 kilometrede bir fren balataları değiştirmelidir.

Balans ayarının amacı, lastiklerin dengede kalmasını sağlayarak sürüş güvenliği ve sürüş konforu sağlamaktır. Balans ayarı sırasında lastiğin her iki tarafının ağırlığı eşitlenir ve lastikler sürüş sırasında dengede kalır. Bu sayede titreşimlerin önüne geçilmiş olur, lastiğin düzensiz aşınması önlenir, iyi bir yol tutuşu ve sürüş konforu sağlanır.

Rot ve balans ayarları birlikte anılsa da aslında iki farklı bakımı ifade eder. Balans ayarı yapılmadan rot ayarının yapılabilmesi mümkün değildir. Balans ayarı ile aracın tekerleklerinin yüksek hızda ağırlık merkezinden kaynaklanan titreşimleri engellenirken, rot ayarı ile tekerleklerin açısı ayarlanır.

Araç silecekleri, ön camınız kirli olduğunda veya yağışlı havalarda size net bir görüş sağlar. Bu yüzden sürüş güvenliğinin en önemli unsurlarından biridir.