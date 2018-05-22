Gazete Habertürk'ten Güntay Şimşek'in konu ile ilgili yazısı şöyle;
Çok yakında ise uluslararası platformlarda TUFAN ismi verilen projesiyle konuşulmaya başlanacak. Çünkü EMT Sistemi TUFAN’ın prototip testlerini 2016’da gerçekleştiren ASELSAN, önümüzdeki günlerde de Tuz Gölü’nde TUFAN’ın ilk test atışlarını gerçekleştirecek. 3 MODELİ VAR ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’den de TUFAN’ın test atışlarına hazır hale geldiğini teyit ettim. Geçen hafta bir grup gazeteciyle İstanbul’da bir araya gelen Görgün’den ikincil halka arzı hakkında da bilgiler aldım. ASELSAN’ın ikinci yüzde 15’lik halka arz diliminden beklenen 1 milyar dolarlık kaynakğın şirket alımı, birleşmeler ve yeni teknolojilerde kullanılması planlanıyor. 3 modeli (M, S ve D) olan TUFAN da halka arzdan nasiplenecek projelerden birisi. Ancak halka arz olsun veya olmasın TUFAN’daki gelişmenin Türkiye için çok anlamlı olduğunun bilinmesi gerekir. Baykar Makine’nin Bayraktar ve TAI’nin ANKA insansız hava araçlarıyla (İHA) yakaladığı başarıdan sonra ASELSAN’ın TUFAN’ı Türk savunma sanayiinin çok önemli bir başarısı olacaktır. Türkiye, havacılık endüstrisindeki kayıplarını İHA’larla kapatma şansı yakaladığı gibi 1950’li yıllarda geliştirilmeye başlanan füze teknolojisindeki açığını da elektromanyetik sistemlerle gidererek dünyanın sayılı ülkelerinden biri olabilir.
EN CİDDİ SORUNU ENERJİ
Hava savunma sistemlerinin, füzelerin, uçaksavarların, mermili, namlulu yöntemlerin yerini, teknolojik gelişmelerle birlikte elektromanyetik silahların alacağı belirtiliyor. Birçok açıdan henüz geliştirilmeye devam eden “railgun” sistemini ilk operasyonel hale getiren Amerika. Ancak yüksek enerji kaynağıyla çalışma meselesi henüz çözülmüş değil. En ciddi sorunu, enerji. Ancak 5-10 yıl içinde bu sistemin savunmanın her alanında kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Teknoloji de bu yönde gelişiyor.
TUFAN TESTE HAZIR
İlk test atışı Tuz Gölü’nde yapılacak
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