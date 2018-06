İşte Azra Akın'ın kardeşi!

Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın Doruk adında bir kız kardeşi var. Akın, kardeşi ile fotoğrafını, "Canım kardeşim, ruhum, her şeyim... Başta sen ve sana yardımcı olan diğer meleklere; bu unutulmaz güzel anlar için, kalbimde yaşattığın duygular için, haftalardır hazırladığın sürpriz için, sevdiklerimi bir araya getirdiğin için, o an hissettirdiğin sayısız duygu için söyleyeceğim her cümle zayıf kalıyor..." notuyla paylaşmıştı