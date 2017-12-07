İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar

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- Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana ulaşan Türk takım

Daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonar Ligi grup mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayarak gruptan çıkan ve çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe en yüksek puana sahip Türk takımı ünvanını elinde bulunduruyordu. Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.