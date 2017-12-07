Bu sezon 7. defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, rekor üstüne rekor kırdı. Siyah beyazlı ekip bu sezon henüz grup aşamalarında kendisinin ve Türkiye'nin birçok kırılmamış rekorlarını kırdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar...
- Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana ulaşan Türk takım
Daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonar Ligi grup mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayarak gruptan çıkan ve çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe en yüksek puana sahip Türk takımı ünvanını elinde bulunduruyordu. Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.
- Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı
Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.
Monaco ile tarihinde ilk kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılarak, hem rakibiyle ilk maçını kazandı hem de Fransız temsilcilerine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.
- Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarından ilk defa çıktı
Siyah beyazlı ekip daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan hiç çıkamamıştı. Geçen sezon 7 puan toplayarak gruptan çıkma hayalini son maça bırakan Beşiktaş, Dinamo Kiev'e deplasmanda mağlup olarak gruplardan çıkma hayalini bir sonraki Şampiyonlar Ligi macerasına bırakmıştı.
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