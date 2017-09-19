Cassini'nin çektiği son Satürn fotoğrafı

Geçtiğimiz 20 yılda NASA'nın Cassini görevini takip edenler için sonunda görev için yola çıktığı Satürn’e çarptırılarak gezegene karıştığına inanmak biraz zor. Cassini, 15 Eylül Cuma günü Satürn'ün atmosferine girdi ve 13 yıldır yorulmadan incelediği gezegenin bir parçası oldu.
Görevini tamamlayan Cassini'nin aldığı son fotoğraf da dahil olmak üzere geride ilham kaynağı olabilecek çok sayıda veri ve görüntü bıraktı. Perşembe günü, görev bitmeden sadece birkaç saat önce, Cassini son varış yerinin bir fotoğrafını paylaşmış oldu.
Bu tek renkli görünüşte, gezegenin bir kısmı Satürn'ün buz gibi halkalarından yansıyan ışıkla aydınlatılıyor. NASA'ya göre fotoğraf Satürn'ün bir tarafı Güneş'ten uzaklaştığında çekildi.
Cassini 20 yılda 7.9 milyar kilometre gezdi ve 6 Satürn ayı keşfetti. 635GB değerinde bilimsel veri toplayan uzay aracı artık yok olsa da, bilgi yoluyla gözlemlemenin heyecan verici çalışması henüz başlıyor.
Cassini Proje Müdürü Earl Maize görevin sona ermesinden sonra "Cassini operasyon ekibi, uzay aracını asil sona doğru yönlendiren muhteşem bir iş çıkardı" dedi .
Cassisini-Huygens NASA-ESA-ASI’nin Satürn sistemine gönderdiği amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasının yolculuk sırasında çektiği fotoğrafları ve bilgileri NASA’ya aktarmış oldu. Satürn’e gönderilen dördüncü uzay gemisi ve yörüngesine giren ilk uzay sondası olan Casssini, 1997'de uzaya fırlatılmıştı.
Uzay aracı 2004 yılında Satürn'e vardıktan sonra bu gezegeninin yanı sıra Jüpiter'i de gözlemleyerek heliosferi ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu inceledi. Cassini, neredeyse her gün gezegenin halkalarını ve uydularının fotoğraflarını çekip, veri toplayıp Dünya'ya gönderen iki parçalı uzay aracı, adını astronom Giovanni Cassini ile Christiaan Huygens'dan alıyordu.
- Cassini
- Cassini saturn
- Cassini uzay aracı misyonunu tamamladı, kendini imha edecek.
- Cassini yarın intihar ediyor
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Misafir 28 dakika öncebu ne şimdi ben daha iyisini yaparım. :)00