Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mayıs'ta katıldığı Habertürk yayınında ''Ofis sistemi oluşturacağız. Çok farklı birimleri bu ofis sistemi içinde oluşturacağız. 20'nin altında bakan olacak. Bakanlar, bakan yardımcıları bunların yanında ofisler olacak'' demişti. Ofis sisteminin detaylarına Habertürk ulaştı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, merak edilen çalışmanın taslağında ABD'de deki modele yakın bir model benimsendi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı beş ofis olacak. Finans, iletişim, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım ofislerinin yer alması planlanıyor.

Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz.'' demiş ve bakanlıkların sayısını azaltacaklarını ifade etmişti.Taslağa göre 21 olan bakanlık sayısı 16'ya düşüyor ve bazı bakanlıklar birleştiriliyor.

Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları aynı şekilde kalıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştiriliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleşiyor. Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bünyesine giriyor.

Başbakan yardımcılığına bağlı olan hazine ise Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alıyor. Ticaret ile Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'nın da ismi ve yapısı değişiyor.

Kritik başlıklardaki politikaları yakından takip için ise yeni kurullar oluşturulacak. Buna göre oluşturulacak 9 kurulun içinde Bilim Teknoloji ve Yenilik, Eğitim Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika ile Yerel Yönetimler ve Hukuk için çalışacak kurullar olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısını ise Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanına bağlı kurumlar arasında Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı yer alacak.

Yeni eklenen kurumlar arasında ise halen başbakanlığa bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın olması bekleniyor.