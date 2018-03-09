5. seviye bir kasırgadan esinlenilerek F5 ismini alan ve Formula 1 araçlarından daha hızlı olan Hennessey Venom türünün ilk örneği olarak Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi.
Sadece 24 adet üretilen araçtan 12 tanesi 1.6 milyon dolar birim fiyatla şimdiden satılırken, aracın vadettiği ham güç hayrete düşüren cinsten.
Hennessey Venom F5 tam 1600 beygir gücü ve 1732 nm tork üreten 8 litrelik ikiz turbo V8 motorla geliyor ve butik bir otomobil şirketi olan Hennessey'in kurucusu John Hennessey'in aracın otomobil dünyasındaki en büyük tabulardan biri olan 300 mil yani 482 km hız sınırını aşacağından emin.
Şu anda hız rekoru saatte 284 mil yani 457 kilometre ise 1360 beygir gücü ve 1370 nm tork değerlerine sahip Koenigsegg Agera RS marka araca ait. Önceki rekor ise Bugatti Chiron'un olmuştu.
SÜRTÜNME ORANI ÇOK DÜŞÜK
Venom F5'in saatte 300 kilometre hıza 10 saniyenin altında ulaştığı açıklanırken performanstaki en büyük avantajı sürtünme katsayısının muadillerine göre çok düşük olması. Bugatti Chiron için 0.38Cd, Venom GT için 0.44Cd olan değer F5 modelinde sadece 0.33CD.
Alüminyum ile çevrelenmiş takviyesiz karbon fiber gövde aracın hafiflemesini sağlıyor. 1360 kilogramlık araça Aston Martin'in pist aracı Valkyrie AMR Pro modelinden yine de daha ağır olsa donanımıyla çok daha süratli bir sürüşe imkan veriyor.
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